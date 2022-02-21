«Сассуоло» в гостях обыграл «Интер», «Милан» и «Ювентус» в одном розыгрыше Серии А
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20 февраля на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) «Интер» принимал «Сассуоло» в матче 26-го тура Серии А. Гости одержали победу со счётом 2:0.
«Сассуоло» повторил достижение «Фиорентины» в сезоне 1955/1956, обыграв на выезде «Интер», «Милан» и «Ювентус» в одном розыгрыше чемпионата Италии, сообщает издание Football Italia.
В активе «Сассуоло» в текущем сезоне Серии А 33 очка в 26 матчах, команда занимает 11-е место в турнирной таблице. «Интер» не побеждает в Серии А уже три матча подряд, а в середине этой недели проиграл «Ливерпулю» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
В следующем матче «Сассуоло» 26 февраля примет «Фиорентину». «Интер» 25 февраля сыграет с «Дженоа» в гостях.
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