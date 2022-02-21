Рой Кин: Санчо начинает понимать, что такое «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин положительно высказался об игре хавбека «красных дьяволов» Джейдона Санчо.

21-летний футболист неудачно начал первый сезон в новом клубе, но в последних матчах регулярно отличается голами и результативными передачами.

«Он становится увереннее, начинает понимать, что такое «Юнайтед». Он становится смелее, показывает больше мужества. Играть за «Дортмунд» — это совсем не то же самое, что играть за «Манчестер Юнайтед». «Дортмунд» даже близко не такой большой клуб, как «Юнайтед».



Эти небольшие детали идут от уверенности, и он сейчас приобретает развязность, которую приятно видеть, потому что его сильно критиковали», — цитирует Кина Sky Sports.

Гол Санчо в ворота «Саутгемптона»:

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