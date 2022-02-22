Мёрфи: Салаха всё ещё недостаточно ценят, но начнут, когда он уйдёт из «Ливерпуля»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи высказался о нападающем красных Мохамеде Салахе.
«Он побил столько рекордов, он постоянно забивает такие прекрасные голы и делает так много хорошего, что ты просто начинаешь ждать этого. Это самый большой комплимент, который я могу ему сделать. Салаха всё ещё недостаточно ценят, но его начнут ценить, когда он уйдёт.
Надеюсь, что он подпишет контракт. Я не вижу ослабления его голода и желания — то, как он играет, его скорость, его бег с мячом, его желание забивать голы — он не похож на человека, который расслабится, когда будет зарабатывать вдвое больше. Надеюсь, что «Ливерпуль» его сохранит», — цитирует Мёрфи talkSPORT.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Салах сыграл в 23 матчах, в которых забил 17 голов и отдал девять результативных передач.
Видеообзор матча 26-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Норвич Сити»:
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