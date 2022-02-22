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Русский вратарь «Специи» — об РПЛ: это очень хороший чемпионат, там силовой футбол

Русский вратарь «Специи» — об РПЛ: это очень хороший чемпионат, там силовой футбол
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Голкипер «Специи» Иван Проведель, имеющий русские корни, высказался о Российской Премьер-Лиге.

«В Италии не так много следят за иностранным футболом, по телевизору больше показывают свой чемпионат. Я видел российские клубы по телевизору, когда они играли с итальянскими командами в Лиге чемпионов. Могу глянуть какой-то матч российской команды в Европе. Например, как «Зенит» играл с «Ювентусом». Но, если честно, я не так много смотрю футбол. Я много тренируюсь, провожу много времени на поле, поэтому дома мне хочется отдохнуть, провести время с семьёй.

Знаю, что РПЛ — очень хороший чемпионат, там силовой футбол. Знаю, что сборной России скоро предстоит сыграть с Польшей. Очень хочется, чтобы у российской команды всё получилось и вы поехали в Катар. Игра с Польшей не будет лёгкой, но в футболе возможно всё. Россия — огромная держава и обязательно должна быть на чемпионате мира», — сказал Проведель в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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