«Получить вызов в сборную России – честь». Наш вратарь тащит клуб в чемпионате Италии!

В Европе гораздо больше русских футболистов, чем вы думали. Конечно, огромное внимание получают Алексей Миранчук, Александр Головин, Денис Черышев и Александр Кокорин. Не забывают и о Фёдоре Кудряшове (он играет в Турции), и Андрее Лунёве. Есть и менее именитые ребята не в топ-лигах – недавно мы рассказывали о двух наших футболистах из второй Бундеслиги. Но есть игроки, о связи которых с Россией у нас почти не догадываются.

Один из них – Иван Проведель. 27-летний вратарь борется за выживание в Серии А со «Специей» и делает это достаточно успешно (команда идёт на 15-м месте). А Иван (не так уж и трудно догадаться о русских корнях, да?) сыграл в этом сезоне в 20 матчах (19 – в чемпионате и один — в кубке). Такой статистике могут позавидовать и другие наши итальянские легионеры. Перед вами – интервью с Проведелем, из которого вы узнаете:

Итак, знакомимся с Иваном!

О дружбе семьи с Львом Яшиным и путешествиях Ивана к бабушке за русскими блинами

– Я родился в маленьком городке Чекини, близ провинции Порденоне. На самом деле, моя мама — русская, она родилась в Москве, а мой отец — итальянец. Я знаю русский язык, понимаю его, но мне комфортнее общаться на английском – я просто чаще его использую. Да и футбольных терминов назвать не смогу. А вот если надо поддержать диалог, когда меня спросят: «Как дела?» – то пожалуйста. Но вообще на русском говорю только с некоторыми в семье: например, в детстве общался с бабушкой – она жила с нами в Порденоне и на итальянском не говорила. А потом она уехала в Москву, а я – играть за «Удинезе».

– А ты сам был в России?

– Всё детство я провёл в Италии, в Москву приезжал уже в более взрослом возрасте. Как раз чтобы навещать бабушку. До сих пор с любовью и улыбкой вспоминаю, как она учила со мной русский язык. А ещё она готовила мне почти все блюда русской кухни. Помню, что из мясных блюд любил гуляш. Но главный фаворит – блинчики! Они были по вторникам, но я готов их есть на завтрак, обед и ужин каждый день, ха-ха.

– Когда последний раз был в Москве?

– Кажется, это было в 2017-м. Тогда в Москве проходил Кубок Конфедераций, и я даже сходил на Россия – Португалия. Ещё посещал «Лужники» – это было круто! Внутри чувствуешь историю этого места, его атмосферу. Это один из лучших стадионов в мире. Мечтаю, что когда-нибудь там сыграю. Он очень похож на «Олимпико» – такой же круглой формы, с беговыми дорожками, плюс тоже находится в столице – Риме. Вообще, я хотел приехать и на чемпионат мира в 2018 году, но, к сожалению, получил серьёзную травму – так что долго и тяжело восстанавливался.

– Твоя семья, правда, знакома с легендарным Львом Яшиным?

– Да, я узнал об этом как раз в Москве, когда приезжал к бабушке. Мой дедушка действительно дружил с Яшиным! Не знаю историю их отношений, но для меня это ещё одна причина верить в свою мечту стать классным вратарём. Примеры таких людей вдохновляют! Я бы хотел узнать об их дружбе больше, ещё обязательно спрошу об этом у мамы.

Иван начинал карьеру нападающим, но не смог расстаться с мечтой быть похожим на Франческо Тольдо

– Как ты вообще попал в футбол?

– Когда был маленьким, то мечтал стать гонщиком Формулы-1. Но это было невозможно. С раннего детства я очень много играл в футбол. Задумывался, что было бы круто стать хорошим вратарём. В Италии футбол просто везде: все говорят о нём, смотрят его, играют в каждом дворе. Я просто выходил с друзьями на улицу и играл каждый день. Главное, чтобы был мяч. Я пробовал другие виды спорта, но ничто не нравилось мне так, как футбол. Так что выбора у меня не было.

– Твой кумир — итальянский вратарь Тольдо. Почему?

– В детстве смотрел Евро-2000 и до сих пор отлично помню матч Италии с Голландией. Тольдо играл за сборную Италии и просто поразил меня! Тогда я просто влюбился в него и в позицию голкипера, старался ему подражать – даже покупал такие же перчатки, бутсы. Но сейчас я думаю только о себе, без попыток быть на кого-то похожим.

— Однако начинал ты нападающим. Как так?

— Всегда мечтал стать вратарём, но так получалось, что тренеры видели во мне форварда. Даже не знаю почему. Кстати, я был не так плох! До 15 лет играл в атаке, но понял, что это просто не доставляет мне удовольствия. Тогда я попробовал себя вратарём в маленькой команде, и у меня стало получаться. Потом меня заметил «Удинезе» — так я и стал вратарём уже полноценно. Каждый день своей жизни я хотел этого. И в определяющий момент решился. Шаг за шагом шёл к своей цели, поэтому теперь я здесь.

– Что было дальше?

– Я перешёл в молодёжную команду «Удинезе», потом был «Кьёво». Я шёл словно по лестнице: сначала отыграл год в Серии С, три года в Серии B, потом меня купил «Эмполи», с которым я впервые сыграл в Серии А. Там я провёл три года, но получил серьёзную травму голени – были сложные два года восстановления. Тяжело вернуться ещё сильнее, но в прошлом сезоне я попал в «Специю», где завоевал место в стартовом составе. Сейчас я здесь и чувствую себя отлично.

— В период тяжёлой травмы не хотелось закончить с футболом?

— Нет, к счастью, у меня никогда даже близко не было таких мыслей. Всегда старался думать позитивно. Да, это был очень сложный период, я постоянно был уставший, всё казалось каким-то другим и особенно тяжёлым. Реабилитация — это довольно занудный процесс. Но, пройдя через это, чувствую только бóльшую страсть к футболу.

— Твой второй матч в Серии А пришёлся сразу на игру с «Ювентусом». Что чувствовал в тот момент?

— Ответственность. Для молодых игроков, каким я был тогда, очень важно играть против таких больших команд, как «Ювентус» или «Интер». Я вышел на поле и старался не думать, против кого мне предстоит играть, просто был полностью сфокусирован на мяче, своей работе. Тогда мне дважды забил Криштиану. Роналду — несомненно, великий игрок. Но вообще — на футбольном поле все равны.

— Некоторое время спустя тебе отправили в Серию B. Почему?

— После травмы я потерял уверенность. Сыграл пару матчей, но не был готов на 100%. То, что я показывал на поле, было недостаточно для Серии А. Я спокойно переварил ситуацию, когда оказался на скамейке запасных. Спустя год мне нужно было удалить иглы, которые были у меня в ноге. Снова был затяжной период реабилитации, поэтому я отправился в «Юве Стабию», выступающую в Серии B. С тех пор я чувствовал себя всё лучше и лучше – там и началось моё «возвращение» на прежний уровень.

— Были и забавные моменты в твоей карьере. Расскажи, как забил головой.

— Такое, и правда, было. Может, мне помогли мои качества форварда, ха-ха. Это было невероятно. Моей команде был очень нужен этот гол, мы проигрывали к 95-й минуте. Я решил пойти на другую половину поля и помочь – был штрафной. Вообще, такое практически не случается, но мне реально удалось забить! Это было какое-то сумасшествие! Было бы круто, если бы я смог повторить это ещё раз.

Права на видео принадлежат LNPB.

– Ты сказал о Роналду. А против кого в Италии играть тяжелее всего?

– Мне сложно играть против Влаховича. Он очень сильный игрок и заслуженно перешёл в «Ювентус». И ещё выделил бы Ибрагимовича – всегда сложно предугадать, как он будет действовать.

Что было после невероятной победы в матче с «Миланом» и как голкипер воспринял похвалу от Лоренцо Инсинье

— Как можешь описать свой стиль игры?

— Стараюсь быть современным вратарём, который помогает команде во всех ситуациях, а не только в воротах: хорошо выносит мяч, умеет вовремя выйти из ворот, играет на выходах и классно использует ноги. Современный голкипер должен быть полезен не только тогда, когда мяч летит в твои ворота.

— Выделишь свои сильные стороны?

— Я не такой высокий, всего 192 см, многие вратари выше меня. Но это не недостаток – я стараюсь много двигаться, прыгать. А моё сильное качество – я много работаю.

— Как на тебя вышла «Специя»?

— У них был вратарь, но он получил серьёзную травма. Я же принадлежал «Эмполи», но не входил в их планы на будущее. На меня вышел клуб, и я мгновенно принял это предложение. Здесь я счастлив с первого дня. Весь персонал, одноклубники отнеслись ко мне очень доброжелательно, легко влился в коллектив. Больше всего в «Специи» мне нравятся страсть и отношение к делу каждого работника клуба. Прошлый год — дебютный сезон в Серии А для «Специи» за всю историю существования. И с самого начала я почувствовал желание всех в команде не опускаться обратно в Серию B. Сейчас каждый понимает – нужно показывать свой максимум и отдаваться на 100% в каждой игре, чтобы сохранить прописку в высшем дивизионе.

— Помнишь свой дебют за «Специю»?

— Это был матч с «Фиорентиной». И через пять минут после начала мы проигрывали 0:2. Думал, что это будет моя первая и последняя игра. Потом команда прибавила, я немного почувствовал уверенность. И мы закончили 2:2. С этого начался наш общий со «Специей» путь в Серии А. Немного курьёзно, но как есть. Тренеры поверили в меня, поэтому сейчас я первый номер.

— Не так давно «Специя» обыграла «Милан» на «Сан-Сиро».

— Играть на «Сан-Сиро» — это что-то особенное для каждого из нас. В Италии этот стадион называют «Teatro del Calcio», или театр футбола. Там невероятная и особенная атмосфера, даже история говорит, как тяжело даются победы на «Сан-Сиро». Счастлив, что нам удалось победить «Милан» – матч был очень тяжёлым. Да, нам немного сопутствовала удача, но это был потрясающий вечер, который я запомню навсегда. Круто было видеть своих партнёров такими счастливыми. Я даже не смог заснуть после матча, настолько яркие были эмоции.

Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

— В местных СМИ после матча тебя особенно хвалили.

— Я предпочитаю абстрагироваться: ничего не смотреть и не читать. Дела идут хорошо, слышал, что мою игру оценили — окей, спасибо. Я не хочу нарушить свой внутренний баланс. Сейчас командная цель — самое важное для меня. «Специя» очень хочет остаться в Серии А. И все мои мысли сосредоточены только на этом.

— Неужели слова Лоренцо Инсинье после победы «Специи» в матче с «Наполи» ты тоже не слышал? Он сказал, что, даже если бы они играли до следущего дня, мяч всё равно не залетел бы в твои ворота.

— Он так сказал? Я, правда, не слышал, но это круто! Надеюсь, игрокам «Наполи» было действительно тяжело, ха-ха. Это, правда, была невероятная ночь для меня и моих одноклубников. В тот день, наверное, все высшие силы были с нами, и «Специи» удалось победить.

— Расскажи немного о городе.

— Специя — это небольшой город на побережье. Тут всё очень похоже на Порденоне — место, где я родился. В Специи классный климат и морской воздух. Здесь никогда не бывает холодно, солнце светит даже зимой. Обожаю местную еду. Фокачча — это топ. Всем обязательно стоит приехать в Италию и попробовать это блюдо.

— Что для тебя жизнь в Италии?

— Каждый житель Италии ответит, что лучшее здесь — это еда! Я очень люблю Италию, это моя страна, люди и их стиль жизни — всё очень спокойно. Плюс здесь всегда замечательные погода и природа.

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Про выбор между Италией и Россией и отношении к своему имени в «Специи»

— В описании профиля в «Инстаграме» у тебя стоят итальянский и российский флаги. Считаешь себя русским?

— Несмотря на то что я родился и вырос в Италии — да. Я чувствую себя наполовину итальянцем, наполовину — русским. Моя мама и бабушка — русские, а с ними у меня очень тесная связь. Чувствую – часть меня принадлежит России.

— На больших соревнованиях, как чемпионаты Европы и мира, поддерживаешь Россию или Италию?

— Болею и за Россию, и за Италию. Не помню, когда две наши страны встречались в последний раз, так что это достаточно легко, ха-ха. Надеюсь, выбирать так и не придётся!

— У тебя одно из самых, если не самое, распространённое русское имя. Как реагируют итальянцы? Удивляются?

— Такое бывает очень часто. Моя фамилия — Проведель, тоже довольно нетипичная для Италии. Бывало, когда люди говорили мне: «Ты не итальянец!». Приходилось объяснять что и почему.

— А как называют в команде?

— Все говорят просто Иван. У меня был одноклубник из Литвы. После двух дней общения он сказал: «Вот это да, ты так хорошо говоришь по-итальянски. Как у тебя это получается? Откуда ты?». Я даже немного удивился. Пришлось сказать: «Хей, чувак, я итальянец!». Иногда люди, и правда, думают, что у меня другая национальность. Случалось, что меня спрашивали про Россию. С ребятами мы часто обсуждаем наше происхождение.

— Из-за этого назвал сына Александром?

— Это ещё одно распространённое и красивое русское имя. Оно мне очень нравится, плюс мой сын будет знать свои корни – это тоже важно.

— Будешь учить с сыном русский язык?

— Я бы хотел попробовать! Из меня, конечно, так себе учитель, но я бы доверил это дело своей маме или бабушке. Мне кажется, для сына было бы важно знать язык, на котором говорят его родственники. Да и знать несколько языков – всегда хорошо.

— Какая для тебя Россия одним словом?

— Большая. Просто очень большая. Это, кстати, относится и к Москве. Когда я приехал в столицу в первый раз, очень удивился. Да, Москва очень красивая, но её масштаб просто поразил.

— Что думаешь о президенте Владимире Путине?

— Не могу говорить о том, какой он руководитель. Путин стоит во главе такой огромной страны, как Россия, он сильная личность. Когда видишь Путина, чувствуешь, какой большой авторитет он имеет в мире.

О кумире Ивана среди российских вратарей и возможном переезде в РПЛ с получением российского паспорта

– Ты хоть немного следишь за российским спортом?

– У меня не так много свободного времени, поэтому удаётся редко. Но мне нравится теннис, так что слежу за Даниилом Медведевым. Думаю, Россия им гордится. Медведев – крутой. Классно, что нашему теннисисту удаётся показывать хорошие результаты на высочайшем уровне и вытворять такие вещи.

– А что думаешь о российском футболе?

– В Италии не так много следят за иностранным футболом, по телевизору больше показывают свой чемпионат. Я видел российские клубы по телевизору, когда они играли с итальянскими командами в Лиге чемпионов. Могу глянуть какой-то матч российской команды в Европе. Например, как «Зенит» играл с «Ювентусом». Но, если честно, я не так много смотрю футбол. Я много тренируюсь, провожу много времени на поле, поэтому дома мне хочется отдохнуть, провести время с семьёй. Знаю, что РПЛ — очень хороший чемпионат, там силовой футбол. Знаю, что сборной России скоро предстоит сыграть с Польшей. Очень хочется, чтобы у российской команды всё получилось и вы поехали в Катар. Игра с Польшей не будет лёгкой, но в футболе возможно всё. Россия — огромная держава и обязательно должна быть на чемпионате мира.

— Кого бы выделил из российских игроков?

— Однозначно Игоря Акинфеева. Очень хороший вратарь. Думаю, для сборной России Акинфеев – как Буффон для Италии. У Игоря замечательная карьера, которой можно только восхищаться. Он принёс очень много пользы, играя за сборную России. Уверен, все российские вратари равняются на Игоря. Среди итальянских вратарей моим кумиром был Тольдо, а в России — Акинфеев.

— Ты вызывался в молодёжную сборную Италии. Мечтаешь о вызове в основную команду?

— Наверное, это моя главная футбольная мечта, как и каждого футболиста с итальянским паспортом. Попасть в сборную Италии очень сложно. Ради этого я должен много и усердно работать. Сейчас Доннарумма – наш железный первый номер, он один из лучших вратарей мира. Джанлуиджи молод, но играет как самый опытный и повидавший жизнь вратарь, потому что уже сам через многое прошёл.

— Получается, ты не заигран за сборную Италии. С тобой связывался кто-нибудь из сборной России?

— Нет. Я даже никогда и не думал об этом! Если в один день случится так, что мне позвонят из сборной России, то однозначно подумаю над предложением. Получить такой вызов – это честь.

— Но сейчас у тебя нет российского паспорта?

— Пока у меня нет российского гражданства. Но допускаю, что могу его получить. У меня только итальянский паспорт, потому что нет особо времени возиться со всеми документами. Но если это потребуется — почему нет?

— В этом году у тебя заканчивается контракт со «Специей». Что думаешь о своём будущем?

— Всё зависит от клуба: у меня в контракте есть опция продления на один год, до 2023-го. Я был бы счастлив здесь остаться.

— Рассмотрел бы предложения из РПЛ?

— Да, почему нет? Повторюсь, в России хороший чемпионат. Если вдруг поступит звонок из России, я буду рад знать, что интересен РПЛ. Но сейчас об этом не думаю – полностью сфокусирован на себе и «Специи».