«Акинфеев — как Буффон для Италии». Вратарь «Специи» Проведель — о российских игроках

Голкипер «Специи» Иван Проведель, имеющий русские корни, сравнил бывшего вратаря сборной России Игоря Акинфеева с экс-голкипером сборной Италии Джанлуиджи Буффоном.
«Кого бы выделил из российских игроков? Однозначно Игоря Акинфеева. Очень хороший вратарь. Думаю, для сборной России Акинфеев – как Буффон для Италии. У Игоря замечательная карьера, которой можно только восхищаться. Он принёс очень много пользы, играя за сборную России. Уверен, все российские вратари равняются на Игоря. Среди итальянских вратарей моим кумиром был Тольдо, а в России — Акинфеев», — сказал Проведель в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
В нынешнем сезоне Проведель провёл 19 матчей в Серии А и пропустил 29 голов. В четырёх играх он сохранил свои ворота в неприкосновенности.
- 22 февраля 2022
-
12:37
-
12:24
-
12:20
-
11:52
-
11:51
-
11:46
-
11:25
-
11:10
-
11:02
-
10:48
-
10:39
-
10:31
-
10:23
-
10:19
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:52
-
09:46
-
09:38
-
09:25
-
08:53
-
08:37
-
08:30
-
08:17
-
08:02
-
07:37
-
07:27
-
07:21
-
07:18
-
06:55
-
05:50
-
05:32
-
04:53
-
04:03