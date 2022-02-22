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«Акинфеев — как Буффон для Италии». Вратарь «Специи» Проведель — о российских игроках

«Акинфеев — как Буффон для Италии». Вратарь «Специи» Проведель — о российских игроках
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Голкипер «Специи» Иван Проведель, имеющий русские корни, сравнил бывшего вратаря сборной России Игоря Акинфеева с экс-голкипером сборной Италии Джанлуиджи Буффоном.

«Кого бы выделил из российских игроков? Однозначно Игоря Акинфеева. Очень хороший вратарь. Думаю, для сборной России Акинфеев – как Буффон для Италии. У Игоря замечательная карьера, которой можно только восхищаться. Он принёс очень много пользы, играя за сборную России. Уверен, все российские вратари равняются на Игоря. Среди итальянских вратарей моим кумиром был Тольдо, а в России — Акинфеев», — сказал Проведель в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

В нынешнем сезоне Проведель провёл 19 матчей в Серии А и пропустил 29 голов. В четырёх играх он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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