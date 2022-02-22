Гасперини дисквалифицирован на один матч Серии А за оскорбление арбитра

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дисквалифицирован на один матч чемпионата Италии, сообщает Football Italia.



Специалист получил наказание за оскорбление арбитра. Гасперини остался недоволен решением судьи отменить гол украинского полузащитника Руслана Малиновского на 64-й минуте матча с «Фиорентиной» (0:1) после просмотра системы видеоповтора. После этого специалист выкрикнул в адрес арбитра следующую фразу: «Да ты же сумасшедший!» За это судья показал Гасперини красную карточку.



Помимо отстранения, Гасперини обязан выплатить штраф в размере € 10 тыс. Также на один матч дисквалифицирован член тренерского штаба «Аталанты» Кристиан Раймонди.

«Аталанта» в 25 матчах набрала 44 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Фиорентина» (42) — на 7-м месте.