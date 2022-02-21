Гасперини назвал судью сумасшедшим после отмены гола Малиновского в матче с «Фиорентиной»
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини назвал судью сумасшедшим во время матча 26-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной», сообщает DAZN.
По данным источника, Гасперини остался недоволен решением отменить гол украинца Руслана Малиновского на 64-й минуте после просмотра системы видеоповтора. После этого специалист выкрикнул в адрес арбитра следующую фразу: «Но ты же сумасшедший!». За это судья показал Гасперини красную карточку.
Встреча прошла на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
«Фиорентина» набрала 42 очка и поднялась на 7-е место в турнирной таблице Серии А сезона-2021/2022. «Аталанта» (44) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (56).
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