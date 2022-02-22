Гбамен: Рондон дал самые положительные характеристики Москве, клубу и болельщикам

Игрок «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен прокомментировал переход в московский ЦСКА.
«Да, переговоры прошли достаточно быстро. Мой агент связался с клубом, мы за короткое время уладили формальности. Очень рад, что перешёл в ЦСКА, хочу дать команде всё, на что я способен. Я расспросил Рондона о его городе, о людях, которые играют и работают в ЦСКА. Он дал самые положительные характеристики Москве, клубу и болельщикам, которые страстно поддерживают команду, и сказал, что мне всё очень понравится.
Да, я в курсе, что здесь выступал Ласина Траоре, а с Сейду Думбия я вообще переписываюсь, созваниваюсь, вместе мы играли за сборную. Про ЦСКА ещё у него не спрашивал, он удивится, что я тут. Я сейчас в хорошей форме, хоть давно и не играл, но тренировался. Надеюсь, что покажу болельщикам всё, что я умею», — цитирует игрока пресс-служба красно-синих.
- 22 февраля 2022
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