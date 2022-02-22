Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вильярреал» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фиорентина» может разорвать контракт с Кокориным

«Фиорентина» может разорвать контракт с Кокориным
Комментарии

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть флорентийский клуб зимой. Об этом сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, руководство «фиалок» хотело расстаться с форвардом в зимнее трансферное окно, но официальных предложений по переходу нападающего так и не поступило. По этой причине вероятность расторжения контракта увеличилась.

Напомним, Кокорин стал футболистом итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. В нынешнем сезоне 30-летний российский футболист в шести матчах чемпионата и Кубка страны не сумел отметиться результативными действиями. Действующее соглашение между «Фиорентиной» и Александром Кокориным истекает летом 2024 года.

Новость по теме
Кокорин останется в «Фиорентине» минимум до конца сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022