«Фиорентина» может разорвать контракт с Кокориным
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть флорентийский клуб зимой. Об этом сообщает Sport Mediaset.
По информации источника, руководство «фиалок» хотело расстаться с форвардом в зимнее трансферное окно, но официальных предложений по переходу нападающего так и не поступило. По этой причине вероятность расторжения контракта увеличилась.
Напомним, Кокорин стал футболистом итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. В нынешнем сезоне 30-летний российский футболист в шести матчах чемпионата и Кубка страны не сумел отметиться результативными действиями. Действующее соглашение между «Фиорентиной» и Александром Кокориным истекает летом 2024 года.
Новость по темеКокорин останется в «Фиорентине» минимум до конца сезона
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