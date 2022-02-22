Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин останется в флорентийском клубе минимум до конца текущего сезона. Об этом сообщает Firenze Viola со ссылкой на Пьетро Лаззерини.



По информации источника, в ближайшее время нападающий не вернётся в Россию. Российские клубы не сделали ни одного предложения по трансферу форварда. Так как переговоры о расторжении контракта между сторонами не ведутся, то Кокорин останется в «Фиорентине» минимум до конца сезона.

Напомним, Кокорин стал футболистом итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. В нынешнем сезоне 30-летний российский футболист в шести матчах чемпионата и Кубка страны не сумел отметиться результативными действиями. Действующее соглашение между «Фиорентиной» и Александром Кокориным истекает летом 2024 года.