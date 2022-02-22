Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вильярреал» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кокорин останется в «Фиорентине» минимум до конца сезона

Кокорин останется в «Фиорентине» минимум до конца сезона
Комментарии

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин останется в флорентийском клубе минимум до конца текущего сезона. Об этом сообщает Firenze Viola со ссылкой на Пьетро Лаззерини.

По информации источника, в ближайшее время нападающий не вернётся в Россию. Российские клубы не сделали ни одного предложения по трансферу форварда. Так как переговоры о расторжении контракта между сторонами не ведутся, то Кокорин останется в «Фиорентине» минимум до конца сезона.

Напомним, Кокорин стал футболистом итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. В нынешнем сезоне 30-летний российский футболист в шести матчах чемпионата и Кубка страны не сумел отметиться результативными действиями. Действующее соглашение между «Фиорентиной» и Александром Кокориным истекает летом 2024 года.

Новость по теме
Газизов: сейчас переход Кокорина в «Уфу» — это нереально
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022