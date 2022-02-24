«Манчестер Юнайтед» стал 4-й командой, забившей 500 голов в Лиге чемпионов

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Атлетико» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания) и завершилась ничьей со счётом 1:1.

Единственный мяч «Манчестер Юнайтед» забил 19-летний швед Антони Эланга. Для команды этот гол стал 500-м в Лиге чемпионов (до сезона 1991/1992 – Кубок европейских чемпионов). Больше «МЮ» в турнире забили лишь три команды – «Барселона» (624), «Бавария» (760) и «Реал Мадрид» (1001). Об этом в «Твиттере» сообщает OptaJoe.

Также Антони Эланга стал самым молодым игроком «Манчестер Юнайтед», забившим гол в плей-офф Лигичемпионов.

Ответная встреча «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» состоится 15 марта на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия).