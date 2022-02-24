Симеоне: «МЮ» воспользовался единственным шансом, который у них был

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Атлетико» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания) и завершилась ничьей со счётом 1:1.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о своих впечатлениях от прошедшего матча.

«Наш командный дух был на высоте, наша игра была на высоте, наш прессинг также был на отличном уровне. Мне действительно понравилось, как мы провели этот матч. Нам нужно продолжать в том же духе.

«Манчестер Юнайтед» воспользовался единственным моментом, который у них был. Я доволен игрой своей команды, мы сделали достаточно для победы», – приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» состоится 15 марта на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия).