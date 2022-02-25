«Спартак» — единственная российская команда, продолжающая борьбу в еврокубках
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«Спартак» остался единственным российским клубом, который продолжает выступление в текущем сезоне еврокубков.
Напомним, ранее «Спартак» выиграл свою группу в Лиге Европы и напрямую пробился в 1/8 финала турнира. Соперник красно-белых на этой стадии определится позже. Жеребьевка 1/8 финала состоится 25 февраля. Первые матчи состоятся 10 марта. Ответные игры запланированы на 17 марта.
24 февраля, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» встречался с «Бетисом». Игра прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Противостояние завершилось со счётом 0:0. Первая игра завершилась со счётом 3:2 в пользу испанского клуба.
Таким образом, «Зенит» завершил выступление в нынешнем сезоне еврокубков.
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