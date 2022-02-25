Анри: я просил футболку только у настоящего Роналдо. Криштиану Роналду — это Криштиану

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри назвал единственного футболиста, у которого сам попросил обменяться футболками.

«Я просил футболку только у настоящего Роналдо – R9. Скольких Роналдо вы знали в футболе, когда росли? Люди сказали бы, что R9 – это настоящий Роналдо, а Криштиану Роналду – это Криштиану», — приводит слова Анри TalkSPORT.

Напомним, в декабре 2021 года Роналдо приобрёл 90% акций «Крузейро» за € 62,5 млн. Кроме того, бывший форвард является президентом и владельцем испанского «Вальядолида».



Бразилец завершил игровую карьеру в 2011 году. Он выступал в составе «Крузейро», ПСВ, каталонской «Барселоны», «Интера», мадридского «Реала», «Милана» и «Коринтианса». На его счету также победы на двух чемпионатах мира в составе сборной Бразилии.