Роналду высказался о сравнениях с Роналдо и Роналдиньо

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о бывших игроках сборной Бразилии Роналдо и Роналдиньо.



«Не люблю сравнения. Я бы сказал, что мы втроём оставили своё наследие, свою историю. Могу сказать, что выиграл больше индивидуальных наград, чем они, но им удалось победить на чемпионате мира.



Отношусь к ним с большой симпатией. Когда я рос, смотрел на их игру. Неважно, кто лучший. Я считаю обоих своими кумирами, они оставили прекрасное футбольное наследие», — цитирует Роналду ESPN.



Роналдиньо официально завершил игровую карьеру в 2018 году. Последним клубом бразильца стал «Флуминенсе». Также он поиграл за «Гремио», «Пари Сен-Жермен», «Барселону», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро» и «Керетаро». В составе сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира 2002 года, а в 2005 году выиграл «Золотой мяч».



Роналдо завершил игровую карьеру в 2011 году. Он выступал в составе «Крузейро», ПСВ, каталонской «Барселоны», «Интера», мадридского «Реала», «Милана» и «Коринтианса». На его счету также победы на двух чемпионатах мира в составе сборной Бразилии (1994 и 2002). В 1997 и 2002 годах форвард получил «Золотой мяч».

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