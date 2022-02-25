Сегодня, 25 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Конференций сезона-2021/2022.

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги конференций:

«Марсель» (Франция) — «Базель» (Швейцария);

«Лестер Сити» (Англия) — «Ренн» (Франция);

ПАОК (Греция) — «Гент» (Бельгия);

«Витесс» (Нидерланды) — «Рома» (Италия);

ПСВ (Нидерланды) — «Копенгаген» (Дания);

«Славия» Прага (Чехия) — ЛАСК (Австрия);

«Буде-Глимт» (Норвегия) — АЗ Алкмар(Нидерланды);

«Партизан» (Сербия) — «Фейеноорд» (Нидерланды).

Первые матчи стадии 1/8 финала Лиги Конференций УЕФА пройдут 10 марта. Ответные игры запланированы на 17 марта. Финал турнира состоится 25 мая на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания).