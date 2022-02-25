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Василий Уткин: в концовке «Зенит» поразил ворота «Бетиса». А можно было не откладывать?

Василий Уткин: в концовке «Зенит» поразил ворота «Бетиса». А можно было не откладывать?
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Российский спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал вылет «Зенита» из Лиги Европы.

«Вы скажете, что мы переоценивали «Бетис». Нет, это совершенно не так. Я хочу напомнить, что в этом туре Лиги Европы встречаются далеко не самые удачливые команды. «Бетис», которому мы расточили большое количество комплиментов, отчасти были увеличены опасениями естественными.

Сейчас кажется, что у страха были глаза велики — на самом деле это не так. «Бетис» — весьма прагматичная команда. «Бетис» сыграл по плану. Он собирался вымотать «Зенит» — вымотать не получилось, потому что «Зенит» спокойно отстоял 60 минут. В концовке «Зенит» поразил ворота «Бетиса». А можно было не откладывать? Моменты были и раньше», — сказал Уткин в эфире своего Youtube-канала.

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