Ташуев: у «Зенита» нет ярких лидеров, которые были раньше

Бывший главный тренер воронежского «Факела» и грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о нынешнем составе «Зенита», а также поделился мыслями об уровне команд в Российской Премьер-Лиге.

«Этот сезон может стать переломным в плане доминирования «Зенита». У них нет таких ярких лидеров, которые были раньше, — Халк, Малком, Витсель. Пришли молодые футболисты с потенциалом, но как они будут развиваться и прогрессировать.

Наш чемпионат не усреднился, просто команды хорошо усилились. У всех есть хорошие футболисты. ЦСКА пока не хватает ресурсов, но будут усиливаться. Думаю, что такой гегемонии «Зенита» уже не будет», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» может выиграть Российскую Премьер-Лигу по итогам нынешнего сезона, если обыграет «Ростов» в матче заключительного тура, а «Динамо» проиграет «Краснодару». По состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России «Динамо». «Краснодар» располагается на третьей строчке, отставая от бело-голубых на три очка, а «Зенит» занимает второе место. Игра между сине-бело-голубыми и «Ростовом» состоится в эту субботу, 25 мая, и начнётся в 16:30 мск.