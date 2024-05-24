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Широков: велика вероятность, что «Краснодар» и «Динамо» подарят чемпионство «Зениту»

Широков: велика вероятность, что «Краснодар» и «Динамо» подарят чемпионство «Зениту»
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Бывший российский футболист Роман Широков высказался в преддверии последнего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Широков предположил несколько вариантов исхода чемпионской гонки. По его мнению, текущий сезон — один из самых непредсказуемых в РПЛ, поэтому «Динамо» может потерять преимущество в последнем матче чемпионата.

«Что думаю о матче «Краснодар» – «Динамо»? Шансы равны, даже несмотря на то что «Краснодар» играет дома. Велика вероятность, что команды подарят чемпионство «Зениту». Хотя ещё вопрос, выиграет ли сам «Зенит». В последний год прогнозировать в нашем чемпионате – неблагодарное дело. Нестабильные очень команды у нас – сегодня они играют так, а завтра по-другому. Наверное, в последних трёх-четырёх матчах у «Динамо» присутствует чемпионский фарт: команда на последних минутах забивает, отыгрывается. Но этот фарт может спокойно покинуть «Динамо». Настолько этот сезон непредсказуем», — приводит слова Широкова Metaratings.

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