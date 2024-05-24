Анчелотти: Кроос — немец, его сложно заставить изменить решение о завершении карьеры

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о разговоре с Тони Кроосом после того, как немецкий полузащитник принял решение завершить карьеру после чемпионата Европы — 2024.

«Мы поговорили об этом, он был убеждён, что хочет закончить на самом высоком уровне. Попрощаться таким образом было бы идеально. Каждый хочет уйти на высокой ноте, но тогда нужно иметь смелость сделать это.

Он спокоен и сосредоточен на том, что должен делать. Он немец, и его очень сложно заставить изменить своё решение. В разговоре не было слёз, он абсолютно уверен», — приводит слова Анчелотти Marca.

Кроос перешёл в «Реал» из «Баварии» в июле 2014 года. Сумма трансфера составила € 25 млн. Контракт игрока с клубом истекает летом 2024 года. Transfermarkt оценивает немца в € 12 млн. Всего за «сливочных» Кроос провёл 463 матча, забил 28 мячей и отдал 98 голевых передач.

Вместе с «Реалом» полузащитник выиграл четыре чемпионата Испании, один Кубок и четыре Суперкубка Испании, а также четыре трофея Лиги чемпионов, четыре Суперкубка УЕФА и пять клубных чемпионатов мира.