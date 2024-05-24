Симоне Индзаги признан лучшим тренером Серии А в сезоне-2023/2024

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги получил награду «Лучшему тренеру» Серии А по итогам сезона-2023/2024. Об этом сообщает пресс-служба итальянской лиги в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее появилась информация, что руководство «Интера» приняло решение предложить главному тренеру команды Индзаги пролонгировать его контракт на два года с возможностью продления ещё на один сезон. Действующий контракт Симоне заканчивается летом 2025 года.

Итальянский специалист занимает должность главного тренера «Интера» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне под его руководством «нерадзурри» стали чемпионами Италии. Ранее в своей профессиональной тренерской карьере Индзаги работал в римском «Лацио».