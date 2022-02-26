Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ашраф Хакими не поможет «ПСЖ» в матче Лиги 1 с «Сент-Этьеном»

Ашраф Хакими не поможет «ПСЖ» в матче Лиги 1 с «Сент-Этьеном»
Комментарии

Защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими не сыграет в матче 26-го тура французской Лиги 1 с «Сент-Этьеном», сообщает пресс-служба парижского клуба.

Медицинский штаб «Пари Сен-Жермен» запретил футболисту участвовать в ближайшей игре из-за мышечного перенапряжения. Хакими будет восстанавливаться от 48 до 72 часов.

Матч 26-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» — «Сент-Этьен» состоится сегодня, 26 февраля, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи — в 23:00 мск.

«Пари Сен-Жермен» в 25 матчах набрал 59 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионат Франции сезона-2021/2022. «Сент-Этьен» (22) — на 16-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Марсель» (46) и «Ницца» (45).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022