Ашраф Хакими не поможет «ПСЖ» в матче Лиги 1 с «Сент-Этьеном»
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Защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими не сыграет в матче 26-го тура французской Лиги 1 с «Сент-Этьеном», сообщает пресс-служба парижского клуба.
Медицинский штаб «Пари Сен-Жермен» запретил футболисту участвовать в ближайшей игре из-за мышечного перенапряжения. Хакими будет восстанавливаться от 48 до 72 часов.
Матч 26-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» — «Сент-Этьен» состоится сегодня, 26 февраля, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи — в 23:00 мск.
«Пари Сен-Жермен» в 25 матчах набрал 59 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионат Франции сезона-2021/2022. «Сент-Этьен» (22) — на 16-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Марсель» (46) и «Ницца» (45).
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