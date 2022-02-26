ЦСКА впервые одержал победы над «Спартаком» в обоих матчах РПЛ без пропущенных мячей

Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Спартак» и ЦСКА. Матч закончился победой гостевой команды со счётом 2:0.

В игре 8-го тура чемпионата России нынешнего сезона ЦСКА также был сильнее соперника — 1:0. Таким образом, команда Алексея Березуцкого одержала победу в обоих матчах РПЛ со «Спартаком» без пропущенных мячей. Это случилось впервые. Также армейцы впервые с сезона-2015/2016 дважды обыграли красно-белых по ходу одного сезона чемпионата страны.



ЦСКА набрал 33 очка и закрепился на четвёртом месте турнирной таблицы. «Спартак» (23) — 9-й. Лидером соревнований является московское «Динамо» (39).