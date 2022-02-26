ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря голам Языджи и Зайнутдинова

Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Спартак» и ЦСКА. Матч закончился победой гостевой команды со счётом 2:0.



На 49-й минуте матча гости получили право на штрафной удар. К мячу подошёл новичок ЦСКА Юсуф Языджи, отправивший мяч в ворота Александра Селихова. На 79-й минуте Хорхе Карраскаль протащил мяч к чужой штрафной площади и отдал передачу на Чидеру Эджуке. Нигериец отдал мяч на левый фланг, где был Иван Обляков. Полузащитник выкатил мяч в центр поля на набегающего Бактиёра Зайнутдинова, который нанёс точный удар по воротам Селихова. 2:0 — ЦСКА побеждает «Спартак» во второй раз в сезоне.

ЦСКА набрал 33 очка и закрепился на четвёртом месте турнирной таблицы. «Спартак» (23) — 9-й.