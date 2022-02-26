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ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря голам Языджи и Зайнутдинова

ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря голам Языджи и Зайнутдинова
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Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Спартак» и ЦСКА. Матч закончился победой гостевой команды со счётом 2:0.

На 49-й минуте матча гости получили право на штрафной удар. К мячу подошёл новичок ЦСКА Юсуф Языджи, отправивший мяч в ворота Александра Селихова. На 79-й минуте Хорхе Карраскаль протащил мяч к чужой штрафной площади и отдал передачу на Чидеру Эджуке. Нигериец отдал мяч на левый фланг, где был Иван Обляков. Полузащитник выкатил мяч в центр поля на набегающего Бактиёра Зайнутдинова, который нанёс точный удар по воротам Селихова. 2:0 — ЦСКА побеждает «Спартак» во второй раз в сезоне.

ЦСКА набрал 33 очка и закрепился на четвёртом месте турнирной таблицы. «Спартак» (23) — 9-й.

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
26 февраля 2022, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Языджи – 49'   0:2 Зайнутдинов – 79'
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