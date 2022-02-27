Президент Федерации футбола Франции: Россию нужно исключить из ЧМ-2022

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре поддержал идею исключения сборной России из числа претендентов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Я не обсуждал этот вопрос с главами других федераций. Я склоняюсь к тому, что Россию нужно исключить из следующего чемпионата мира. Это моё первое мнение. Обычно я считаю, что спорт нужен для примирения людей и снятия напряжения. Но это заходит слишком далеко. Мир спорта и, в частности, мир футбола не может оставаться нейтральным. Я, конечно, не буду возражать против исключения России», — приводит слова Ле Гре Le Parisien.
Ранее стало известно, что министерство спорта Польши при поддержке коллег из Чехии и Швеции намерено добиться исключения России из квалификации на чемпионат мира – 2022 в Катаре.
- 27 февраля 2022
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