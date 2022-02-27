«Ливерпуль» выиграл Кубок лиги, победив по пенальти «Челси»

Сегодня, 27 февраля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в рамках финального матча Кубка английской лиги сезона-2021/2022 играли «Челси» и «Ливерпуль». В серии послематчевых пенальти победу одержал «Ливерпуль».



Команды не смогли открыть счёт в основное и дополнительное время игры. В серии пенальти удачливее оказались футболисты «Ливерпуля». Счёт — 11:10 в пользу красных. Единственный удар у синих не реализовал вратарь Кепа Аррисабалага.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Помогали ему ассистенты Дэниел Кук и Дэниел Робатан. В роли резервного рефери выступал Эндрю Мэдли.



В полуфинале Кубка английской лиги сезона-2021/2022 лондонский «Челси» в двухматчевом противостоянии одолел «Тоттенхэм Хотспур» (2:0, 1:0), а «Ливерпуль» оказался сильнее «Арсенала» (0:0, 2:0). Предыдущим обладателем Кубка английской лиги являлся «Манчестер Сити».