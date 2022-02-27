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«Ливерпуль» выиграл Кубок лиги, победив по пенальти «Челси»

«Ливерпуль» выиграл Кубок лиги, победив по пенальти «Челси»
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Сегодня, 27 февраля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в рамках финального матча Кубка английской лиги сезона-2021/2022 играли «Челси» и «Ливерпуль». В серии послематчевых пенальти победу одержал «Ливерпуль».

Команды не смогли открыть счёт в основное и дополнительное время игры. В серии пенальти удачливее оказались футболисты «Ливерпуля». Счёт — 11:10 в пользу красных. Единственный удар у синих не реализовал вратарь Кепа Аррисабалага.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Помогали ему ассистенты Дэниел Кук и Дэниел Робатан. В роли резервного рефери выступал Эндрю Мэдли.

В полуфинале Кубка английской лиги сезона-2021/2022 лондонский «Челси» в двухматчевом противостоянии одолел «Тоттенхэм Хотспур» (2:0, 1:0), а «Ливерпуль» оказался сильнее «Арсенала» (0:0, 2:0). Предыдущим обладателем Кубка английской лиги являлся «Манчестер Сити».

Англия - Кубок лиги. Финал
27 февраля 2022, воскресенье. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 0
10 : 11
Ливерпуль
Ливерпуль
Комментарии
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