Сборная Швейцарии отказалась проводить матчи с Россией

Швейцарский футбольный союз (SFV) на официальном сайте сообщил, что национальная команда страны не будет проводить матчи со сборной России.
«SFV поддерживает позицию федераций Польши, Швеции и Чехии, которые требуют исключения мужской сборной России из отбора на ЧМ-2022. В знак солидарности с этими ассоциациями SFV не будет проводить никаких матчей со сборной России до особого распоряжения. При необходимости эта не подлежащая обсуждению позиция SFV распространится на матч женских сборных в рамках чемпионата Европы — 2022 в Англии», — говорится в заявлении союза.
Ранее об отказе играть со сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022 заявили национальные команды Польши, Швеции, Чехии, Албании и Англии. Российская команда должна была встретиться с Польшей в полуфинале стыковых матчей. Победитель этой пары должен был сыграть в финале стыков со сборной Швеции или со сборной Чехии.
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