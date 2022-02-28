Сборная Швейцарии отказалась проводить матчи с Россией

Швейцарский футбольный союз (SFV) на официальном сайте сообщил, что национальная команда страны не будет проводить матчи со сборной России.

«SFV поддерживает позицию федераций Польши, Швеции и Чехии, которые требуют исключения мужской сборной России из отбора на ЧМ-2022. В знак солидарности с этими ассоциациями SFV не будет проводить никаких матчей со сборной России до особого распоряжения. При необходимости эта не подлежащая обсуждению позиция SFV распространится на матч женских сборных в рамках чемпионата Европы — 2022 в Англии», — говорится в заявлении союза.

Ранее об отказе играть со сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022 заявили национальные команды Польши, Швеции, Чехии, Албании и Англии. Российская команда должна была встретиться с Польшей в полуфинале стыковых матчей. Победитель этой пары должен был сыграть в финале стыков со сборной Швеции или со сборной Чехии.