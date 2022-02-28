Слуцкий отреагировал на решение ФИФА и УЕФА об отстранении российских клубов и сборных

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение ФИФА и УЕФА исключить сборную России и российские клубы из международных турниров на неопределённый период.

«Я думаю, что сейчас такое время, когда… Я очень рад, что мы сегодня играли, и у нас была счастливая возможность продемонстрировать все свои лучшие качества, все свои недостатки на футбольном поле. Мне кажется, это очень важно иметь всем футболистам возможность выходить на поле и демонстрировать свой уровень мастерства», — приводит слова Леонида Слуцкого официальный сайт «Рубина».

Напомним, решение международных футбольных организаций отстранить представителей России от крупных международных турниров связано с ситуацией на Украине, где РФ проводит специальную военную операцию.