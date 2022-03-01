Дубль Лисаковича и гол Сергеева на последних минутах в обзоре матча «Зенит» — «Рубин»

В понедельник, 28 февраля, состоялся заключительный матч 19-го тура чемпионата России, в котором санкт-петербургский «Зенит» на «Газпром Арене» принимал казанский «Рубин». Встреча завершилась победой хозяев поля – 3:2.

Счёт в матче был открыт в начале второго тайма – дебютным забитым мячом отличился бразильский форвард «Зенита» Юри Алберто. Уже спустя семь минут преимущество хозяев удвоил Алексей Сутормин, реализовавший пенальти, который был назначен после фола Александра Ломовицкого на Клаудиньо. Однако затем у «Рубина» дублем за шесть минут отметился экс-форвард «Локомотива» Виталий Лисакович. Решил же исход матча гол Ивана Сергеева на 90+2-й минуте, который и принёс победу «Зениту» своим выходом на замену.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале «Матч ТВ».

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 41 очко в 19 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (22) — на 11-м месте. Второе место в таблице занимает московское «Динамо» (39). Действующий чемпион России — «Зенит».