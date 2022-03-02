Гвардиола объяснил капитанскую повязку Зинченко в матче Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча 1/8 финала Кубка Англии с «Питерборо Юнайтед» (2:0) объяснил назначение полузащитника Александра Зинченко капитаном «горожан» на эту встречу.



«Наш капитан решил отдать Зинченко повязку, чтобы показать, насколько важна для нас эта ситуация. Все в клубе выступили за этот жест и за капитана, который представляет свою страну. Зинченко получает поддержку не только от болельщиков, но и от всего мира. Играть в футбол — лучший способ для него справиться со всем.



Мы прошли в следующий раунд, это был хороший вечер. Соперник начал игру лучше нас, но в остальном мы контролировали ситуацию в непростых условиях. Мы хорошо адаптировались, и в итоге качество игроков сыграло решающую роль», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.