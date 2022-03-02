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«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Кубка Англии, обыграв «Питерборо Юнайтед»

«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Кубка Англии, обыграв «Питерборо Юнайтед»
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В матче 1/8 финала Кубка Англии «Питерборо Юнайтед» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «АБАКС — Лондон Роуд» в Питерборо и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На 60-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез. Результативную передачу отдал форвард «горожан» Фил Фоден. Через 7 минут форвард Джек Грилиш упрочил преимущество гостей в счёте, забив гол после передачи Фодена.

Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Кубка Англии, а «Петерборо Юнайтед» завершил своё выступление в турнире. Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Сити». Лидер по количеству завоёванных трофеев — лондонский «Арсенал». На счету «канониров» 14 выигранных Кубков страны.

Кубок Англии. 1/8 финала
01 марта 2022, вторник. 22:15 МСК
Питерборо Юнайтед
Питерборо
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Марез – 60'   0:2 Грилиш – 67'
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