«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Кубка Англии, обыграв «Питерборо Юнайтед»
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В матче 1/8 финала Кубка Англии «Питерборо Юнайтед» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «АБАКС — Лондон Роуд» в Питерборо и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
На 60-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез. Результативную передачу отдал форвард «горожан» Фил Фоден. Через 7 минут форвард Джек Грилиш упрочил преимущество гостей в счёте, забив гол после передачи Фодена.
Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Кубка Англии, а «Петерборо Юнайтед» завершил своё выступление в турнире. Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Сити». Лидер по количеству завоёванных трофеев — лондонский «Арсенал». На счету «канониров» 14 выигранных Кубков страны.
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