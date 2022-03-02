Роман Абрамович объявил, что принял решение продать «Челси»
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Российский бизнесмен Роман Абрамович решил продать лондонский футбольный клуб «Челси».
«Я хотел бы обратиться к спекуляциям в средствах массовой информации за последние несколько дней в связи с моим владением «Челси». Как уже говорил ранее, я всегда принимал решения, руководствуясь интересами клуба. Поэтому в сложившейся ситуации я принял решение продать клуб, поскольку считаю, что это отвечает наилучшим интересам команды.
Пожалуйста, знайте, что это было невероятно трудное решение и мне больно расставаться с клубом таким образом. Однако я действительно считаю, что это в наилучших интересах «Челси». Продажа не будет ускорена, но будет осуществлена в соответствии с надлежащей процедурой», — цитирует Абрамовича пресс-служба синих.
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