«Саутгемптон» обыграл «Вест Хэм» в матче 1/8 финала Кубка Англии

Сегодня, 3 марта, завершался матч 1/8 финала Кубка Англии между «Саутгемптоном» и «Вест Хэмом». Команды встречались на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия). Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев.



Счёт в игре спустя 31 минуту после стартового свистка открыл Ромен Перро после паса Кайла Уолкера-Питерса. Затем Майкл Антонио после паса Иссы Диопа восстановил равенство на табло. На 69-й минуте Джеймс Уорд-Праус реализовал пенальти. Затем в составе «святых» голом отличился Армандо Броя на 95-й минуте.



В английской Премьер-лиге «Саутгемптон» (35) занимает девятое место. «Вест Хэм» занимает пятое место в английском национальном первенстве. Команда набрала 45 очков в 27 матчах турнира.