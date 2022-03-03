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«Саутгемптон» обыграл «Вест Хэм» в матче 1/8 финала Кубка Англии

«Саутгемптон» обыграл «Вест Хэм» в матче 1/8 финала Кубка Англии
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Сегодня, 3 марта, завершался матч 1/8 финала Кубка Англии между «Саутгемптоном» и «Вест Хэмом». Команды встречались на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия). Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Счёт в игре спустя 31 минуту после стартового свистка открыл Ромен Перро после паса Кайла Уолкера-Питерса. Затем Майкл Антонио после паса Иссы Диопа восстановил равенство на табло. На 69-й минуте Джеймс Уорд-Праус реализовал пенальти. Затем в составе «святых» голом отличился Армандо Броя на 95-й минуте.

В английской Премьер-лиге «Саутгемптон» (35) занимает девятое место. «Вест Хэм» занимает пятое место в английском национальном первенстве. Команда набрала 45 очков в 27 матчах турнира.

Кубок Англии. 1/8 финала
02 марта 2022, среда. 22:30 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
3 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Перро – 31'   1:1 Антонио – 60'   2:1 Уорд-Праус – 69' (пен)   3:1 Броя – 90+5'
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