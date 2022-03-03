Недвед – об игре Влаховича за «Ювентус»: он меня удивляет. Его можно сравнивать с Роналду

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед после первой игры полуфинала Кубка Италии с «Фиорентиной» (1:0) поделился мнением о выступлении 22-летнего сербского нападающего Душана Влаховича.
«Честно говоря, Влахович меня тоже удивляет. Его можно сравнивать с такими великолепными футболистами, как Криштиану Роналду. Конечно, я и до его перехода в «Ювентус» знал, что он вырастет приличным игроком, но тем не менее, — это футболист 2000 года рождения, и если он сохранит тот же настрой, он действительно способен на многое.
Убеждён, что будущее именно за Влаховичем. Он очень умён, хорошо подготавливается к играм, очень скромен, а это достаточно важно для игрока, стремящегося быть чемпионом. Он действительно на верном пути.
Очень приятно, когда эти молодые игроки, голодные и скромные, приходят к тебе за советом. Так я чувствую себя полезным», — приводит слова Недведа Football Italia.
Напомним, что Влахович стал игроком «Ювентуса» прошедшей зимой, перейдя из «Фиорентины» за € 81,6 млн. За свою новую команду Душан уже успел провести шесть матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
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