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«Ювентус» обыграл «Фиорентину» в первом полуфинальном матче Кубка Италии

«Ювентус» обыграл «Фиорентину» в первом полуфинальном матче Кубка Италии
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Завершился первый полуфинальный матч Кубка Италии, в котором «Фиорентина» принимала «Ювентус». Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась победой туринского клуба со счётом 1:0.

Победный гол в матче был забит на первой компенсированной минуте после автогола защитника «Фиорентины» Лоренцо Венути.

Ответный полуфинальный матч между «Ювентусом» и «Фиорентиной» состоится 21 апреля в Турине на стадионе «Альянц Арена».

В другом полуфинальном матче «Интер» сыграл вничью с «Миланом» со счётом 0:0.

Действующим победителем Кубка Италии является «Ювентус», который в финале 2021 года обыграл «Аталанту» со счётом 2:1. Отметим, «Ювентус» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Италии. Туринцы завоёвывали этот трофей 14 раз.

Кубок Италии. 1/2 финала
02 марта 2022, среда. 23:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
0 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Венути – 90+1' (автогол)
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