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Худяков прятался после гола, «Енисей» бурно праздновал победу. Фото разгрома «Локо»

Худяков прятался после гола, «Енисей» бурно праздновал победу. Фото разгрома «Локо»
Матч «Локомотив» -
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Вчера, 3 марта, в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» состоялся матч 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Енисей». Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу гостей. Забитыми мячами отметились Валерий Кичин, Александр Ломакин, Андрей Окладников и Михаил Комков.

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов прокомментировал поражение.

«Хотел бы поздравить команду «Енисей» с заслуженной победой, они проходят дальше. Жаль, конечно, что мы выпали из этого турнира. Теперь у нас впереди чемпионат, другой турнир. Игра будет уже в воскресенье, 6-го числа, будем готовиться к ней. Этот матч нужно забыть, работать над ошибками и двигаться дальше», — цитирует Лоськова пресс-служба железнодорожников.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Енисей» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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