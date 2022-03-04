Бубнов: можно было подумать, что именно «Локомотив» представляет ФНЛ в матче с «Енисеем»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов высказался о разгромном поражении московского «Локомотива» от «Енисея» (0:4) в домашнем матче 1/8 финала Кубка России.
«Локомотив» подходил к игре в тяжёлой ситуации. Тренер Маркус Гисдоль и защитник Пабло покинули команду, а Тин Едвай и Мацей Рыбусь отсутствовали, как говорят, из-за проблем со здоровьем. В общем, линия защиты оказалось совершенно экспериментальной. Молодые Артур Черный и Марк Мампасси должны были отвечать за самую важную зону.
При этом, атака москвичей была оптимальной. Все сильнейшие на поле вышли. «Локо» и начал довольно бодро, мог практически сразу выходить вперед. Однако свои моменты железнодорожники не реализовали, а затем случилось чудо. Кичин забил просто шедевральный гол и придал своим партнерам невероятный заряд уверенности. Надо признать, что это был редкий по красоте и исполнению мяч. Любой другой на месте Кичина попытался бы удержать владение, отыграл бы назад… А он принял такое неожиданное решение! Удар получился абсолютно неберущимся для голкипера.
У «Локо» всё повалилось из рук. Сначала неосторожность Тикнизяна, который в очередной раз удаляется и привозит пенальти. Затем незабитый одиннадцатиметровый в исполнении Рифата Жемалетдинова. Второй тайм вообще получился у хозяев провальным. «Енисей» вчистую переиграл железнодорожников в контроле и организации игры.
Счет мог быть даже более крупным, если бы гости реализовали все свои моменты. «Локо» постоянно оказывался в цейтноте, команда проиграла центр поля и не могла наладить контроль. Не зная, кто в какой лиге выступает, можно было бы подумать, что именно железнодорожники представляют ФНЛ», — приводит слова Бубнова Sportbox.
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