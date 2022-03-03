«Локомотив» ужасен. Без шансов вылетели из Кубка России от середняка ФНЛ

«Локомотив», как и остальные клубы РПЛ, потряхивает. Клуб покинули немецкий главный тренер Маркус Гисдоль и бразильский защитник Пабло. Несмотря на все трудности, казалось, что в 1/8 финала Кубка России у железнодорожников проблем не возникнет, ведь в Москву приехал «Енисей», который сейчас занимает девятое место в ФНЛ. На деле случилась сенсация.

«Локомотив» вышел с непривычным составом. В воротах — юный Даниил Худяков, в обороне — Артур Чёрный, новичок Марк Мампасси и Максим Ненахов, в атаке тоже новички — Вильсон Изидор и Ян Кухта.

В первом тайме «Локомотив» периодически создавал моменты, но мешали офсайды и реализация. В какой-то момент рассыпалось всё. «Енисей» легко проходил к воротам железнодорожников и претендовал на гол. Завершилось всё предсказуемо — гости открыли счёт на 25-й минуте. Причём сделали это шедеврально: Валерий Кичин исполнил что-то из пляжного футбола и положил в дальнюю девятку ударом через себя.

На 38-й минуте «Локо» ещё и остался в меньшинстве. Наир Тикнизян уже удалялся без повода, в этот раз случилось то же самое — он наступил на ахилл сопернику в своей штрафной и получил вторую жёлтую. «Енисей» забил с пенальти.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Во втором тайме «Енисей» делал всё, что хотел. При лучшей реализации счёт мог становиться неприличным, но третьего гола пришлось ждать до 77-й минуты. А в добавленное время гости вонзили четвёртый после добивания с очередного пенальти. Свой пенальти, кстати, «Локо» не реализовал — удар Рифата Жемалетдинова получился таким же неуверенным, как выступление его команды. Итог: ужасный «Локомотив» и уверенный в себе «Енисей», который неожиданно пробился в четвертьфинал Кубка России. 11:6 по ударам в пользу гостей, 8:3 — в створ.

Матч «Локомотива» с «Енисеем» напоминал вчерашнюю встречу «Спартака» с «Кубанью». Только всё было наоборот: в этот раз аутсайдер разрывал оборону фаворита и разгромно победил.

Ну а дальнейшая судьба «Локомотива» как команды остаётся неизвестной. Формально обязанности главного тренера исполняет легенда клуба Дмитрий Лоськов, на деле руководит Марвин Комппер. Судя по матчу с «Енисеем», «Локо» не в порядке и нуждается в организованности.