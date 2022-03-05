Медина: Фернандес и Акинфеев — это безупречные профессионалы, Фукс голоден до футбола

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился мнением о партнёрах по команде.
«У каждого есть свои козыри, общий уровень высок. Когда я убедился в этом на сборах, был очень обрадован. Знал Марио Фернандеса и Игоря Акинфеева по чемпионату мира — 2018, это безупречные профессионалы, очень сильные игроки. С Фуксом мы пересекались в отборочном раунде ОИ в 2020-м на уровне сборных, тогда он был в порядке.
Мы быстро подружились с Фуксом, и я могу сказать, что Бруно способен оправдать самые высокие ожидания. Да, он не смог заиграть сразу из-за злосчастного повреждения, но сейчас всё это в прошлом. Я имел возможность видеть игру Фукса весь месяц сборов. Как же он голоден до футбола! Этот парень столько пропустил, но сейчас он действительно очень хорошо готов», — цитирует Медину пресс-служба ЦСКА.
Сегодня, 5 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА — «Нижний Новгород». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
- 5 марта 2022
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