Червиченко — о дерби: одно дело накидывать шесть «Кубани», другое — обыграть «Динамо»
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча команды в 20-м туре Российской Премьер-Лиги с «Динамо».
«На сегодняшний день «Динамо» выглядит предпочтительнее, чем «Спартак» — разница в очках тому свидетельство. Вот и увидим, насколько хороши легионеры «Спартака». Одно дело накидывать «Кубани» по шесть мячей, другое — попробовать обыграть одного из лидеров чемпионата.
Хоть и нет еврокубков, первые матчи Ваноли будут очень тяжёлыми. С другой стороны, ему помогает ситуация: из «Краснодара» ушли легионеры, в «Локомотиве» вообще полный бардак. Может быть, в матчах с этими командами что-то получится. С «Динамо» будет очень трудно», — рассказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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