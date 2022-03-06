Промес вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес отличился в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Динамо» (идёт второй тайм, счёт — 2:0). Этот мяч стал 79-м для нидерландца за красно-белых.
Таким образом, Промес сравнялся с Сергеем Сальниковым по количеству голов за «Спартак». При этом для достижения данного результата Квинси понадобилось провести 169 матчей, а Сальникову – 225.
Впереди в списке лучших бомбардиров «Спартака» за всю историю лишь девять игроков: Никита Симонян (160), Сергей Родионов (153), Галимзян Хусаинов (129), Фёдор Черенков (121), Юрий Гаврилов (115), Егор Титов (106), Андрей Тихонов (90), Анатолий Ильин (88), Роман Павлюченко (87).
«Динамо» в 19 матчах чемпионата России набрало 39 очков и занимает в турнирной таблице второе место. «Спартак» (23) — 9-й. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга (41).
- 6 марта 2022
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