Квинси Промес забил «Динамо» больше, чем любой другой команде в РПЛ
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес отличился в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Нидерландский форвард забил в ворота бело-голубых седьмой мяч в чемпионате — больше, чем любой другой команде. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».
На 26-й минуте матча нападающий красно-белых Шамар Николсон оказался первым на добивании после спасения Антона Шунина и вывел свою команду вперёд в матче с «Динамо». На 37-й минуте Квинси Промес дальним ударом забил второй гол своей команды.
Обслуживает матч судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым. Его ассистентами выступают Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным арбитром назначен Алексей Матюнин. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск.
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