ФИФА выступила с заявлением о массовой драке, произошедшей в матче чемпионата Мексики

В ФИФА отреагировали на беспорядки, произошедшие во время матча 9-го тура чемпионата Мексики сезона 2022 года «Керетаро» — «Атлас».



Напомним, игра была прервана на 62-й минуте из-за массового столкновения болельщиков. В полиции штата Керетаро сообщили о 22 пострадавших и двух госпитализированных в критическом состоянии. Позже в СМИ появилась информация о 17 погибших.



«ФИФА потрясена трагическим инцидентом, произошедшим на стадионе «Коррехидора» в Керетаро во время матча чемпионата Мексики. Насилие неприемлемо и невыносимо. ФИФА присоединяется к Мексиканской футбольной ассоциации и Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) в осуждении этого варварского инцидента. Мы призываем местные власти привлечь виновных в ответственности как можно скорее. Наши мысли со всеми, кто пострадал в ходе беспорядков. ФИФА ещё раз хочет подчеркнуть, что в футболе не должно быть места насилию, и мы продолжим работать со всеми заинтересованным сторонами, чтобы искоренить его», — говорится в заявлении ФИФА.

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