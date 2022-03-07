The Telegraph: трансляции игр АПЛ в России будут прекращены в течение 24 часов

Представители английской Премьер-лиги и Английской футбольной лиги приняли решение о прекращении трансляций соревнований в России. Это будет сделано в течение 24 часов, сообщает The Telegraph.

Юристы дали руководителям лиг разрешение на расторжение контракта с Rambler Media. Срок действия соглашений был рассчитан на ещё три месяца. Матчи АПЛ в России показывает сервис Okko.

Также ожидается, что лиги расторгнут соглашения с «Матч ТВ». Этот телеканал транслирует в России матчи Кубка Англии.

Предполагается, что ФИФА позволит легионерам приостановить действие контрактов с российскими клубами и присоединиться к новым командам. Если футболисты это сделают, вероятность их появления в команды из АПЛ будет невелика, поскольку клубы не намерены нарушать сроки действия трансферного окна.

Отмечается, что футболисты, выступающие за российские клубы, смогут перейти в клубы из Чемпионшипа. С таким предложением в ФИФА обратился клуб «Ноттингем Форест».