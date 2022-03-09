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Бернардески намерен продлить контракт с «Ювентусом»

Бернардески намерен продлить контракт с «Ювентусом»
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Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески собирается продлить контракт со «старой синьорой». Об этом сообщает Goal.

Игрок надеется остаться в клубе и продлить действующее соглашение, которое истекает будущим летом. Приоритет 28-летнего игрока – остаться в клубе.

Туринский клуб уже предлагал итальянцу новый контракт на три года с понижением зарплаты на 30 процентов. Данные условия не устроили футболиста. Бернардески выступает за туринский клуб с 2017 года.

В текущем сезоне итальянский нападающий провёл 24 матча за «Ювентус» во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 6 голевых передач. «Ювентус» занимает четвёртое место в Серии А. Туринцы набрали 53 очка в 28 играх турнира. «Милан» (60) лидирует в итальянском национальном первенстве.

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