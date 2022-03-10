КДК РФС не стал отменять красную карточку Кечкеша, полученную в матче с ЦСКА

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые орган принял по итогам матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Нижний Новгород» (1:0).



«Красную карточку Кечкешу не отменили. ЭСК сказал, что удаление правильное. КДК не применил дополнительных санкций — один матч дисквалификации. За нарушение санитарного регламента (на день матча он ещё действовал) — оштрафовать Карраскаля и Языджи — по 20 тыс. рублей. ЦСКА за скандирование оскорбительных выражений оштрафовать на 80 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Напомним, на 42-й минуте матча главный судья встречи Павел Кукуян после просмотра видео эпизода удалил защитника гостевой команды Акоша Кечкеша. На 90-й минуте игры Юсуф Языджи забил единственный гол в матче.

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