Два грузинских легионера «Урала» приостанавливают свои контракты с клубом

Грузинские полузащитники «Урала» Лука Гагнидзе и Лука Цулукидзе приостанавливают свои контракты с екатеринбургским клубом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Права на Гагнидзе принадлежат московскому «Динамо» — за «Урал» полузащитник выступает в качестве арендованного футболиста. Оба игрока не отметились результативными действиями в текущем сезоне. «Динамо» объявило о переходе Гагнидзе из тбилисского «Динамо» 5 июля. О том, что Лука подписал контракт с московским клубом, «Чемпионат» сообщил в конце июня.



В сезоне-2020/2021 Гагнидзе провёл в чемпионате Грузии 14 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в € 700 тыс.