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Лопетеги прокомментировал победу «Севильи» над «Вест Хэмом» в Лиге Европы

Лопетеги прокомментировал победу «Севильи» над «Вест Хэмом» в Лиге Европы
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Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал победу команды над «Вест Хэм Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (1:0).

«Мы проделали хорошую работу сегодня в атаке и в обороне. Мы 22 раза пробили по воротам, но они тоже создавали опасность у наших ворот. В Англии будет совершенно другая игра. Самое сложное для нас – играть с хорошей командой, у которой не будет потерь в составе.

У них был отличный темп. Они проявили характер сегодня. «Вест Хэм» играет в быстрый футбол. Я видел, как они противостояли «Ливерпулю» пять дней назад», — цитирует Лопетеги Marca.

Единственный гол в игре на 60-й минуте забил Мунир Эль-Хаддади после передачи Маркоса Акуньи. Ответный матч между «Вест Хэмом» и «Севильей» пройдёт 17 марта в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Начало встречи – 23:00 мск.

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