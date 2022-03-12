«Лацио» предложил контракт Романьоли

Римский «Лацио» предложил контракт защитнику «Милана» Алессио Романьоли, сообщает Corriere dello Sport.



В «Лацио» готовы предложить игроку зарплату в € 3,2 млн в год. Это больше, чем предлагает «Милан», но меньше нынешней зарплаты Романьоли. В переходе заинтересован в том числе и главный тренер «Лацио» Маурисио Сарри. Он считает, что этот трансфер позволит повысить качество защитной линии команды.



В текущем сезоне 27-летний защитник провёл за «Милан» 25 игр во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал одну голевую передачу. Действующий контракт игрока истекает в июне этого года.

Романьоли выступает в стане «россонери» с 2015 года, перейдя из «Ромы» за € 25 млн. Всего игрок провёл за «Милан» 246 игр.